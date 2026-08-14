Handtaschendiebstahl führte zu Polizeieinatz am Weizer Friedhof

Mann verwickelte Friedhofsbesucherin (83) in ein Gespräch und stahl ihr die Handtasche. Nach kurzer Fahndung wurde Täter gefasst.

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Freitagmorgen auf dem Weizer Friedhof. Einer 83-jährigen Friedhofsbesucherin war dort eine Handtasche gestohlen worden.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Weiz rückten sofort zum Tatort aus. In der Nähe des Friedhofs traf eine Streife einen 33-jährigen Mann an. Er passte nicht nur zur Täterbeschreibung, sondern verhielt sich auch auffällig. Die Beamten konnten beobachten, wie der Mann mehrere Gegenstände in einer Mülltonne entsorgte. Er wurde angehalten und festgenommen.

Täter wollte Gegenstände entsorgen

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Einheimische die 83-Jährige aus dem Bezirk Weiz zunächst durch ein Gespräch abgelenkt haben. Dann stahl er ihre Handtasche und lief davon. Der 33-jährige dürfte anschließend versucht haben, die Handtasche sowie weitere Gegenstände zu entsorgen. Doch die Polizisten konnten die Tasche finden und der Frau zurückgeben.

Der 33-jährige Oststeirer wird angezeigt.