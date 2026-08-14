Umstrittener Ballsaal: Trump schaltet Supreme Court ein

Im Rechtsstreit um den umstrittenen Ballsaal im Weißen Haus hat sich die Regierung von US-Präsident Donald Trump an den Supreme Court gewandt. Sie forderte den Obersten Gerichtshof auf, die Entscheidung einer unteren Instanz auszusetzen, um den Bau an Trumps Prestigeprojekt fortsetzen zu können. Die Regierung verwies darauf, dass der "Bau des integrierten Militärkomplexes, einschließlich eines absolut sicheren Ballsaals" für die nationale Sicherheit unverzichtbar sei.

© APA/AFP (Themenbild) US-Präsident Donald Trump