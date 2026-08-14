Hilfe für IS-Terroristen: Deutsche verurteilt

Die Betreiberin der europaweit aktiven IS-nahen Gefangenenhilfsinitiative "Free Our Sisters" ist in Deutschland wegen Unterstützung der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) schuldig gesprochen worden. Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf verurteilte die 43-jährige Deutsche zu zwei Jahren und neun Monaten Haft.

The Rhine Tower is seen behind a building of the Duesseldorf Higher Regional Court in Duesseldorf, western Germany, on May 27, 2025, prior to the start of a trial against a Syrian man charged with the Solingen knife attack. Defendant Issa Al H is on trial for three counts of murder, ten counts of attempted murder and membership of the jihadist militia Islamic State (IS). According to the federal prosecutor, the accused attacked several visitors at a city festival in Solingen with a knife on August 23, 2024. Three people died and ten others were injured. (Photo by INA FASSBENDER / AFP)

Die Deutsche Nadine D. habe sich demnach um prominente inhaftierte Terroristen des IS in Deutschland, Österreich und Frankreich gekümmert. Sie habe ihnen Spendengeld und Zuspruch zukommen lassen, damit sie dem IS die Treue halten.

Darüber hinaus habe die Düsseldorferin eine verfestigte jihadistische Einstellung, befürworte ein Kalifat und die Scharia in der Auslegung der Terrormiliz. Die inhaftierten Terroristen hätten sich teilweise öffentlich für den Zuspruch bedankt. Mit falschen Verwendungszwecken wie "Kinderkleidung" habe sie ihre Aktivitäten als humanitäres Engagement verschleiert.