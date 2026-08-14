Hilfe für IS-Terroristen: Deutsche verurteilt
Die Betreiberin der europaweit aktiven IS-nahen Gefangenenhilfsinitiative "Free Our Sisters" ist in Deutschland wegen Unterstützung der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) schuldig gesprochen worden. Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf verurteilte die 43-jährige Deutsche zu zwei Jahren und neun Monaten Haft.
Die Deutsche Nadine D. habe sich demnach um prominente inhaftierte Terroristen des IS in Deutschland, Österreich und Frankreich gekümmert. Sie habe ihnen Spendengeld und Zuspruch zukommen lassen, damit sie dem IS die Treue halten.
Darüber hinaus habe die Düsseldorferin eine verfestigte jihadistische Einstellung, befürworte ein Kalifat und die Scharia in der Auslegung der Terrormiliz. Die inhaftierten Terroristen hätten sich teilweise öffentlich für den Zuspruch bedankt. Mit falschen Verwendungszwecken wie "Kinderkleidung" habe sie ihre Aktivitäten als humanitäres Engagement verschleiert.