Folgt Altach-Spieler Yann Massombo auf Ryan Fosso? Der Franzose hat die Reise zum Spiel gegen Sturm verweigert.

Altach-Akteur Yann Massombo hat die Reise von Vorarlberg nach Graz verweigert. Der 26-jährige Mittelfeldspieler wird damit beim Spiel der Altacher gegen Sturm (Samstag, 19.30 Uhr) fehlen. Grund dafür könnte ein bevorstehender Wechsel in die Steiermark sein.

Schon in der Vergangenheit zeigten die Grazer Interesse am Franzosen, nach dem Abgang von Ryan Fosso zu Standard Lüttich soll der Leistungsträger der Altacher ein möglicher Ersatz für Fosso bei Sturm sein. Im Lager der Vorarlberger will man gehört haben, dass Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch Massombo persönlich kontaktiert haben soll, das berichtet Sky.

Anschuldigung von Seiten der Altacher, die Grazer hätten den Spieler zum „Streik“ gedrängt, will man in der Steiermark nicht auf sich sitzen lassen, Sturm würde so etwas niemals tun, heißt es aus dem Verein.