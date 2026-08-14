Rückkehr von Ex-Polizeichef: Kritik an Österreichs Behörden

Nach der Rückkehr des in Wien verurteilten Moussab Abou R. nach Syrien hat die Menschenrechtsorganisation Syria Justice and Accountability Centre (SJAC) das Vorgehen österreichischer Behörden kritisiert. "Die Flucht eines Oberstleutnants, dem Folter, sexuelle Nötigung und schwere Körperverletzung vorgeworfen werden, zeigt, dass die österreichischen Behörden die von diesem Angeklagten ausgehende Gefahr falsch eingeschätzt haben", sagte SJAC-Leiter Mohammad al-Abdallah.

© APA/THEMENBILD Oberlandesgericht Wien (OLG) verneinte Fluchtgefahr (Archivbild)