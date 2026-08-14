Eine Institution: Beliebter obersteirischer Juwelier verstorben

Wilfried Neubauer war mit seinen Juwelier- und Uhrläden 50 Jahre hindurch fixer Bestandteil der obersteirischen Geschäftswelt. Jetzt ist er verstorben.

„Mit Leidenschaft, handwerklichem Können und großem persönlichen Einsatz hat er unser Unternehmen über viele Jahre geprägt. Seine Erfahrung, seine Werte und seine Verbundenheit werden uns stets in Erinnerung bleiben“, nimmt man bei Juwelier Neubauer Abschied vom Gründer des Unternehmens.

Wilfried Neubauer hat das Geschäft, das nach wie vor seinen Namen trägt und heute von Tochter Elke Neubauer-Wolf geleitet wird, 1974 in Kapfenberg gegründet. Er galt als besonders fleißig, inklusive vieler 20-Stunden-Arbeitstage. Im Lauf der Jahre gab es bis zu fünf Filialen quer durch die Obersteiermark, unter anderem in Eisenerz und Trofaiach – geblieben sind bis heute jene in Bruck sowie im LCS Leoben.

Generationen von Kunden

Insbesondere in Bruck gilt die Geschäftsstelle, die es seit den 1980er-Jahren gibt, als echte Institution. Generationen haben dort Schmuck gekauft oder sich mit Uhren eingedeckt. Einen Bezug zur Zeit hatte auch der Spruch auf seiner Parte: „Zeit ist das Kostbarste, was wir besitzen. Sie mit Sorgfalt zu nutzen war mein Leben.“