Polizei stellte in Brasilien Kunstwerke von Matisse sicher

Acht Monate nach dem Raub von acht Kunstwerken des französischen Malers Henri Matisse aus einer Bibliothek in Brasilien hat die Polizei die Beute wiedergefunden. Wie die Polizei am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, wurden die Werke in einem Haus in der Stadt São Bernardo do Campo in der Nähe von São Paulo gefunden. Ein Mann, der im Besitz der Kunstwerke war, wurde festgenommen.

Im vergangenen Dezember waren zwei Bewaffnete in eine Bibliothek in São Paulo eingedrungen, hatten eine Wärterin und ein Besucherpaar überwältigt und waren mit acht Bildern von Matisse sowie fünf Werken des brasilianischen Künstlers Candido Portinari entkommen. Die Werke von Portinari wurden bisher nicht wiedergefunden.

Bei den gestohlenen Matisse-Werken handelte es sich um Collagen aus dem Buchkunst-Album "Jazz", von dem weltweit nur 300 Exemplare existieren. Ihr Wert wird auf umgerechnet mehr als 173.000 Euro geschätzt. Die brasilianische Polizei veröffentlichte nun Fotos der auf einem Bett ausgebreiteten Kunstwerke, daneben liegt eine Schusswaffe.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der festgenommene Mann die Werke für den mutmaßlichen Drahtzieher des Raubüberfalls aufbewahrte. Dieser war bereits im April gefasst worden. Verdächtigt wird eine organisierte und auf Kunstraub spezialisierte Bande.