Verkehrsunfall in der Oststeiermark: Ein 60-jähriger Radfahrer wurde am Freitagvormittag von einem Pkw erfasst und unbestimmten Grades verletzt. Er wurde ins LKH Weiz gebracht.

Der 60-jährige Radfahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde im LKH Weiz versorgt

Bei einem Verkehrsunfall in Birkfeld ist am Freitagvormittag ein 60-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Weiz verletzt worden. Der Mann war gegen 10.45 Uhr auf der L114 von Waisenegg kommend in Richtung Birkfeld unterwegs.

Zur selben Zeit wollte ein 85-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Weiz von der Sonnensiedlung nach links in Richtung Waisenegg abbiegen. Dabei dürfte er den von links kommenden Radfahrer übersehen haben. Der 60-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte mit seinem Fahrrad gegen den Pkw. Durch die Kollision stürzte er..

Der Radfahrer wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Weiz gebracht. Der 85-jährige Pkw-Lenker blieb unverletzt. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt.