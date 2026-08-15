SV Stiefingtal feiert mit Schmankerl-Open Air und Staraufgebot

Das „Schmankerl-Open Air“ soll am 22. August den Sportplatz in Heiligenkreuz am Waasen zur Fest- und Konzertbühne machen

Seit April ist die Fusion offiziell, jetzt soll auch gemeinsam gefeiert werden: Der neu gegründete SV Stiefingtal lädt am 22. August zu seinem ersten großen Gründungsfest auf den Sportplatz in Heiligenkreuz am Waasen. Unter dem Titel „Schmankerl-Open-Air“ will der Verein dabei nicht nur musikalisch für Stimmung sorgen, sondern zugleich ein sichtbares Zeichen für den Neustart setzen.

Der SV Stiefingtal ist aus dem Zusammenschluss des SV Edelstauden-Frannach und des TUS Heiligenkreuz hervorgegangen.

Schlagerstars übernehmen den Fußballplatz

Bevor am Abend die Schlagermusik übernimmt, soll zunächst auf die Geschichte der beiden Vorgängervereine zurückgeblickt werden. Verdiente Funktionäre werden geehrt, die Blasmusikkapellen aus Heiligenkreuz, Allerheiligen und St. Georgen eröffnen das Fest.

Danach wird der Sportplatz zur Konzertbühne. Mit Oliver Haidt, Julia Buchner, Simone und Charly Brunner, GG Anderson sowie Rosanna Rocci stehen mehrere bekannte Namen aus der Schlagerszene auf dem Programm. Später übernimmt DJ KEV bei der „Schmankerl-Disco“.

© Stueckler Johann Gemeinsam in die Zukunft: Funktionäre, Unterstützer und Wegbegleiter des neu gegründeten SV Stiefingtal stimmen sich auf das große Gründungsfest ein

Festobmann Matthias Trummler setzt bewusst auf Musik, die mehrere Generationen anspricht. „Schlagermusik verbindet, es soll ein Fest für alle werden“, sagt er.

Auch kulinarisch setzt der neue Verein auf die Region: Gastronomen aus dem Stiefingtal übernehmen die Verpflegung und bieten warme und kalte Spezialitäten an. Auf fixe Eintrittspreise verzichtet der SV Stiefingtal. Stattdessen wird um freiwillige Spenden gebeten. Möglich werde das durch die Unterstützung der Sponsoren, sagt Vereinsobmann Christoph Scherr. „Wir wollen ein richtiges Volksfest. Jeder soll die Möglichkeit haben, mitzufeiern.“