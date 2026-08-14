Der Bank-Austria-Konjunkturindikator klettert auf den höchsten Stand seit dem Iran-Konflikt. Die Inflation bleibt aber zu hoch und die EZB dürfte die Zinsen weiter anheben.

Die Stimmung in Österreichs Wirtschaft hat sich im Juli etwas gebessert, bleibt aber im negativen Bereich. Der UniCredit-Bank-Austria-Konjunkturindikator stieg auf minus 0,8 Punkte – der beste Wert seit den Verwerfungen infolge des US-Angriffs auf den Iran und der Blockade der Straße von Hormuz. Grund seien Hoffnungen auf ein dauerhaftes Abkommen zwischen Iran und den USA sowie eine Normalisierung der Schifffahrt durch die Straße von Hormuz, erklärte Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer.

Insgesamt überwiegt aber weiter der Pessimismus: Der Iran-Krieg hatte der Wirtschaft im zweiten Quartal eine Delle beschert, anhaltende geopolitische Spannungen bremsen die Erholung.

Inflation über EU-Schnitt

Die Teuerung dürfte 2026 im Schnitt bei 3,2 Prozent liegen – höher als in der Eurozone (2,9 Prozent) und deutlich über dem EZB-Ziel von rund 2 Prozent. Von Jänner bis Juli lag die Inflation bereits bei 2,9 Prozent. Die Kerninflation von über 3 Prozent deutet laut Bank Austria auf anhaltenden Preisdruck hin: Dienstleistungen bleiben teuer, hitzebedingte Ernteausfälle könnten Lebensmittel verteuern, und Raffinerieengpässe verzögern den erwarteten Rückgang der Energiepreise.

© Lukas Bezila Bank Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer

Im Juli sank die Inflation dank der Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel erstmals seit Kriegsbeginn wieder unter 3 Prozent, auf vorläufig 2,7 Prozent. Den Jahreshöchstwert hatte sie im Mai mit 3,7 Prozent erreicht.

Wachstum, Zinsen, Arbeitsmarkt

Für heuer erwartet die Bank Austria ein Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozent, für 2027 dann 1,2 Prozent – wobei auch 2027 noch unter den Nachwirkungen des Iran-Kriegs leiden dürfte, etwa durch Lieferkettenprobleme und höhere Energiekosten. Ein stabileres geopolitisches Umfeld und eine Normalisierung der Energiemärkte sollen die Erholung über eine stärkere Inlandsnachfrage festigen; derzeit bremsen Unsicherheit und hohe Preise die Kauflaune der Österreicher.

© Bank Austria Bank Austria-Ökonom Walter Pudschedl

Die EZB dürfte laut Bruckbauer im September die Leitzinsen nochmals um 25 Basispunkte anheben, der Einlagensatz stiege damit auf 2,5 Prozent – auch Kredite würden dadurch teurer.

Robuster Arbeitsmarkt

Der Arbeitsmarkt zeigt sich robust: Seit Jänner stieg die Zahl der Arbeitssuchenden nur moderat um rund 4000. Für 2026 rechnet Bank-Austria-Ökonom Walter Pudschedl im Schnitt mit einer Arbeitslosenquote von 7,5 Prozent, für 2027 mit einer leichten Entspannung auf 7,4 Prozent. Seit dem Frühjahr liegt die saisonbereinigte Quote bei 7,6 Prozent; Fachkräftemangel und ein nur langsam wachsendes Arbeitskräfteangebot stützen weiterhin die Nachfrage nach Personal.

Trotz der leichten Aufhellung, so Pudschedl, bleibe die Stimmung in allen Wirtschaftssektoren pessimistisch und liege teilweise deutlich unter dem langjährigen Schnitt. Österreich schätze seine wirtschaftliche Lage zudem bereits den fünften Monat in Folge schwächer ein als der Rest der Eurozone.