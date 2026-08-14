Am Dienstagabend musste der Alpine Rettungsdienst Gesäuse innerhalb kürzester Zeit zweimal ausrücken. Die Verletzten wurden ins Spital gebracht.

Sprunggelenksverletzungen, die sich Wanderer auf dem Weg ins Tal zugezogen hatten, waren die Gründe, warum der Alpine Rettungsdienst Gesäuse am späten Dienstagabend zweimal ausrücken musste. Die erste Alarmierung kam um 21.46 Uhr: Die Einsatzkräfte wurden zu einer Freizeitsportlerin gerufen, die sich beim Abstieg vom Kreuzkogel verletzt hatte. Nebst den Bergrettern rückte auch der Notarzthubschrauber C14 an, dessen Crew die Frau per Winde aus ihrer misslichen Lage befreite und sie ins Krankenhaus Schladming flog. Die sieben Admonter Bergretter, die am Einsatzort waren, begleiteten die Angehörigen der Wanderin ins Tal.

Fünf Minuten später der nächste Alarm. Dieses Mal mussten Mitglieder des Alpinen Rettungsdienstes Gesäuse einem Mann helfen, dem der Abstieg von der Haindlkarhütte zum Verhängnis geworden war. Zehn Bergretterinnen und Bergretter stiegen zu ihm auf, versorgten ihn und transportierten den Wanderer per Gebirgstrage ab. Die Rettungsabteilung Admont brachte ihn ins Spital nach Rottenmann.