Nach einer verbalen Entgleisung mit angeblicher Todesdrohung am Fußballfeld fiel am Freitag ein erstes – noch nicht rechtskräftiges – Urteil. Fall geht in die Berufung.

„Dieses Urteil hätte wirklich nicht sein müssen“, erklärte Richter Gerhard Pöllinger-Sorré am Ende der Verhandlung am Freitag am Landesgericht Klagenfurt und fügte auch gleich hinzu, wie er es sich vorgestellt hätte. Nämlich wie es sich unter sportlichen Kameraden, auch nach einem harten Spiel, gehöre: „Man schaut sich in die Augen und schüttelt sich die Hände. Das war hier leider nicht der Fall“, bedauerte Pöllinger-Sorré.

Allerdings muss man dazu sagen, dass die Vorgeschichte, die zu dieser Verhandlung führte, wohl mehr war als nur ein hartes Spiel auf dem Fußballfeld. Konkret ging es dabei um ein Match der 2. Klasse im heurigen April, bei dem laut Staatsanwalt ein Spieler seinen Gegenspieler und auch dessen Familie nach einem Foulspiel mehrmals mit dem Umbringen bedroht haben soll. Was der Angeklagte aber bestreitet. Nicht aber eine verbale Entgleisung, die, so der Angeklagte, sicher nicht in Ordnung gewesen sei. „Die Emotionen beim Fußball gehen halt oft hoch, aber das sollte nicht vorkommen, das hätte ich mir ersparen können.“ Der Satz „Ich bring dich um“ sei aber nicht gefallen.

„Reiß‘ dir den Schädel ab“

Sehr wohl könne er sich aber an den Satz „Ich reiß‘ dir den Schädel ab“ erinnern und nach einem erneuten Foul – einem hohen Fuß – die Drohung „Ich leg‘ dich um“ ausgesprochen zu haben. Wobei das „umlegen“ aber nur im Sinne eines Gegenfouls gemeint war und nicht als wirkliche Bedrohung außerhalb des Spielfelds und schon gar nicht gegen die Familie des Klägers. Dass es schon während des Spiels zwischen den beiden Kontrahenten immer wieder Animositäten gab, bestätigten auch die geladenen Zeugen. „Da gab es immer wieder heftige Zweikämpfe und beide haben eine eher aggressive Spielweise an den Tag gelegt“, hieß es.

Geballte Fäuste

Was aber konkret gesagt wurde, darüber waren sich die Zeugen nicht ganz einig, einer von ihnen revidierte sogar seine zuvor bei der Polizei geäußerte Aussage, wonach sehr wohl vom „Umbringen“ die Rede war. „Ich habe das nur vom Hörensagen übernommen.“ Was aber alle Zeugen bestätigen, ist, dass der Angeklagte sich mit geballten Fäusten dem Kläger genähert hätte. „Körperlich Berührung gab es aber nicht.“

Berufung angekündigt

Der Staatsanwalt wies darauf hin, dass der Angeklagte schon in vorhergehenden Spielen seinen Gegenspieler sowohl verbal als auch körperlich attackiert hätte. Als Beweis dafür wurde eine Videoaufzeichnung angeführt. Am Ende der Verhandlung blieben beide Seiten bei ihrer Version der so und so unschönen Geschichte. Für Richter Pöllinger-Sorré wiegte aber auch das „Umlegen“ und „Schädel abreißen“ schwer, daher wurde der Angeklagte zu drei Monaten bedingt auf drei Jahre verurteilt. Die Verteidigung hat dagegen volle Berufung angekündigt. Das Spiel geht also in die nächste Runde.. Bis zu einem endgültigen Urteilsspruch gilt die Unschuldsvermutung.