Steirische Politik: „Lkw-Maut kein Vorbild, sondern ein Alarmsignal“

Das Burgenland will ab 2027 auf drei Landesstraßen eine Lkw-Maut einheben. Vonseiten der steirischen Landesregierung gibt es zu derlei Ideen ein klares „Nein“. Grüne für Maut-Lösung.

Schon mit Jahresbeginn 2027 will das Land Burgenland auf eine Lkw-Maut setzen. Zu Beginn wird diese auf drei Strecken eingehoben – der B16 im Bezirk Eisenstadt Umgebung, der B61a im Bezirk Oberpullendorf sowie der B63 und ein kurzer Teil der B50 im Bezirk Oberwart –, die Jahresvignette soll zwischen 650 und 1000 Euro kosten. Das SPÖ-geführte Land rechnet mit Einnahmen in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrags. Man sei vorgeprescht, heißt es aus dem Burgenland in dieser Woche, weil es zu keiner bundeseinheitlichen Vorgangsweise kam.

Reaktionen aus der Steiermark illustrieren die diesbezügliche Uneinigkeit. „Die burgenländische Idee einer LKW-Maut auf drei Landesstraßen ist für uns kein Vorbild, sondern ein Alarmsignal“, lässt etwa die steirische FPÖ-Verkehrslandesrätin Claudia Holzer wissen. Das Leben in der Steiermark sei „bereits teuer genug“. Die zusätzlichen Mautkosten, so Holzer, „verschwinden nicht einfach in den Bilanzen der Frächter, sondern schlagen sich am Ende in höheren Preisen für Waren und Güter nieder.“

1 / 2 Landesrätin Claudia Holzer und Landesrat Willibald Ehrenhöfer © Kanizaj

Beistand erhält Holzer von Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP). „Eine LKW-Maut würde die betroffenen Unternehmen noch stärker unter Druck bringen und damit Arbeitsplätze in der Steiermark gefährden“, sagt dieser. Sein Aviso: „Mit uns wird es daher definitiv keine LKW-Maut auf Landesstraßen geben.“

Eine LKW-Maut auf Landesstraßen sei „standortpolitisch eine falsche Maßnahme“, heißt es dazu von Christoph Robinson, Geschäftsführer der Industriellenvereinigung Steiermark. Das Vorhaben im Burgenland führe „zu einer Verteuerung der Transporte“ und werde „jedenfalls negative Auswirkungen auf die Steiermark haben“. Die geplante Maut sei „eine neue, zusätzliche Belastung statt der dringend nötigen Entlastung für Betriebe“. Es wäre, so Robinson, „mehr als an der Zeit kostensenkende Strukturreformen einzuleiten.“

© Marusa Puhek Maut könne „100 Millionen Euro bringen“: Grüne-Politiker Schönleitner

Grüne für Lkw-Maut

Anders wird die Lage von den steirischen Grünen bewertet. „LKW-Maut endlich auch in der Steiermark auf den Weg bringen“, heißt es in einer entsprechenden Aussendung.

Lambert Schönleitner, Mobilitätssprecher der Grünen, sieht in der burgenländischen Maut ein „wichtiges Signal“. Denn, so Schönleitner, es sei auch in der Steiermark „höchste Zeit, dass jene einen fairen Beitrag zur Straßenerhaltung leisten, die unsere Straßen besonders stark beanspruchen.“

Für das Landesbudget könnte eine derartige Maut eine ordentliche Summe einbringen. „Hier geht es um keine Peanuts. Eine LKW-Maut würde ersten Schätzungen zufolge mindestens 100 Millionen Euro jährlich ins Landesbudget spülen“, sagt Schönleitner.