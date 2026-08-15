Sie hat bei sich zu Hause nicht nur eine private Auffangstation für heimatlose Tiere eingerichtet, Yvonne Linder (47) engagiert sich auch bei der Rehkitzrettung Osttirol.

Viele Tiere, die in Osttirol und im Oberen Drautal keine Heimat haben, ausgesetzt wurden oder jemandem zugelaufen sind, landen seit vielen Jahren bei Yvonne Linder. Sie hat bei sich zu Hause in Oberdrauburg eine Auffangstation für Tiere eingerichtet. „Tieren zu helfen, ist mein Leben“, sagt die 47-Jährige. Als ihre beste Freundin Anja Mariacher und ihr Vater vor drei Jahren die Rehkitzrettung Osttirol ins Leben gerufen haben, schloss sich Linder der Gruppe, die inzwischen auf fünf Drohnenpiloten und sieben Helfer angewachsen ist, sofort an.

„Es dürften an die 20 Rehkitze sein, die ich bisher vor dem Mähtod bewahren konnte. Es ist jedes Mal ein Glücksgefühl, wenn mich die Kitze mit ihren großen Augen anschauen, während ich sie mit Handschuhen und einem großen Grasbüschel in eine eigens mitgebrachte Box setze und sie aus dem Bereich des zu mähenden Feldes trage“, schildert die Mutter von Dominik (28) und Max (12). „Heuer hat ein Drohnenpilot mit der Wärmebildkamera fünf junge Hasen auf einem Fleck entdeckt. Sie waren nicht größer als eine Handfläche. Sie habe ich natürlich auch in Sicherheit gebracht“, freut sich Linder. „Übrigens, wir sind das ganze Jahr über tätig und helfen bei der Suche nach jeglicher Art von Tieren mit.“

Perückenberaterin für Chemopatienten

Zu Tieren hat sie in der frühesten Kindheit eine innige Beziehung aufgebaut. „Meine Eltern haben mir den respektvollen Umgang mit ihnen vermittelt. Als mein zweiter Sohn geboren wurde, hat es sich mit der Zeit ergeben, dass ich auch Tiere gepflegt und aufgepäppelt habe. Inzwischen kennen mich im Raum Oberes Drautal und Osttirol viele Menschen, auch Tierärzte geben meine Telefonnummer weiter, wenn Tiere ihrem Besitzer abhanden kommen oder von ihnen ausgesetzt werden“, erzählt die gelernte Friseurin, die als mobile Perückenberaterin für Chemopatienten und als Mitarbeiterin einer Tankstelle in Lienz tätig ist.

Für ihre Schützlinge bleibt der Tierliebhaberin dennoch genügend Zeit. Igel, Eichhörnchen, Hasen, Siebenschläfer, Vögel und sogar Fuchsbabys landeten schon ihrer Obhut. „Für Vögel habe ich eine eigene Voliere gebaut, wenn ich sie dann in die Freiheit entlassen kann, so wie es heuer schon bei einigen Mauerseglern der Fall war, erfüllt mich stets das Gefühl von Freiheit und Dankbarkeit.“