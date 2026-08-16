Mit über 24 Grad Celsius ist das Wasser in Osttirols einzigem Badesee zwar warm, die Wasserqualität wurde aber erneut mit „ausgezeichnet“ bewertet.

Was gibt es bei den Temperaturen Schöneres, als die Beine im See baumeln zu lassen?

Die heißen Sommertage machen den Tristacher See momentan wohl zu einem der beliebtesten Orte in Osttirol. Gleichzeitig gehen hohe Temperaturen und heftige Gewitter normalerweise an keinem Gewässer spurlos vorbei. Der einzige Badesee im Bezirk trotzt dem jedoch scheinbar problemlos: Aktuelle Messwerte zeigen, dass die Wasserqualität weiterhin „ausgezeichnet“ ist. Die Sichttiefe beträgt gute 1,9 Meter, die Anzahl an E-coli-Bakterien und Enterokokken liegt weit unter dem Grenzwert.

Warmes, aber sauberes Wasser

Etwas zu kurz kommt höchstens die Abkühlung. Die Wassertemperatur lag bei den Messungen bei 24,3 Grad Celsius. Als Trost: Andere Tiroler Badeseen sind noch viel wärmer. Den Rekord verbucht der künstlich angelegte Badesee Weißlahn im Unterinntal mit 27,8 Grad Celsius.

© Andre Schmidt Der Tristacher See ist der einzige Badesee in Osttirol

Vom 3. bis 7. August wurde der vierte von fünf Untersuchungsdurchgängen der Tiroler Badegewässer durchgeführt. Von 35 überwachten Gewässern schnitten 30 mit der Bestnote ab, für fünf Seen reichte es nur zu einem „Gut“. Die Ergebnisse sind einsehbar unter: www.tirol.gv.at/badegewaesser. Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP): „Gerade in einem Sommer mit außergewöhnlich hohen Temperaturen und starken Wetterereignissen ist es wichtig, die Qualität unserer Badegewässer laufend zu überprüfen.“ Im Detail erklärt Andreas Murrer, Fachbereichsleiter der Gewässerökologie: „Wie empfindlich ein See tatsächlich reagiert, hängt von mehreren Faktoren ab – etwa Tiefe, Wasseraustausch, Zuflüssen, Beschattung, Nährstoffsituation und Nutzung.“

Es gibt einen kostenlosen Bäderbus

Der auf 820 Meter Höhe befindliche Tristacher See gilt als Naturjuwel. Er liegt auf Gemeindegebiet von Tristach und Amlach, das Strandbad gehört aber zu den Badeanstalten der Stadt Lienz. Geöffnet hat es täglich ab 9 Uhr. Erwachsene zahlen für einen Tag 6,60 Euro, Kinder ab sechs Jahren dürfen für 3,30 Euro nach Herzenslust planschen, schwimmen und springen. Es gibt auch ermäßigte Eintritte, Tarife für Senioren sowie Halbtageskarten. Sogar ein Abendtarif ab 18 Uhr wird angeboten. Bis zum 9. September bringt einen der Bäderbus kostenlos zum „ausgezeichneten“ Badespaß.