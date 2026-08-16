Am 16. August findet österreichweit der sogenannte „Tax Freedom Day“ statt.

„Der ‚Tax Freedom Day‘ ist der erste Tag des Jahres, an dem ein durchschnittlicher österreichischer Steuerzahler genug Geld verdient hat, um die jährlichen Steuern und Abgaben zu bezahlen“, informieren Johannes Reimansteiner und Andreas Oswald vom Team der Jungen Wirtschaft in Bezirk Wolfsberg. Heute fällt der Tag auf dem 16. August.

Berechnet wird der sogenannte „Steuerstopp-Tag“ vom Hayek-Institut. Dafür werden sämtliche Steuereinnahmen und Sozialabgaben dem Einkommen der Haushalte und Betriebe gegenübergestellt und auf das Kalenderjahr umgelegt. Die langfristige Entwicklung zeigt: Seit knapp 50 Jahren arbeiten die Menschen in Österreich rechnerisch mehr für den Staat als für sich selbst. In den 1970er-Jahren lag der „Tax Freedom Day“ noch Anfang Juli, 2026 fällt er auf den 16. August. Auch in der jüngeren Vergangenheit sei keine nachhaltige Trendwende erkennbar: Seit 2008 liegt der Stichtag durchgehend im August. Im Vorjahr war es der 17. August.