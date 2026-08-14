Anzeichen für neue US-Strategie im Iran-Konflikt

Zurückhaltung ist in der Regel keine Eigenschaft, die US-Präsident Donald Trump zugeschrieben wird. Doch genau dies soll nun eine neue Strategie im Iran-Krieg auszeichnen: Die US-Regierung halte sich zurück und beobachte den Iran, sagte der Präsident kürzlich in einem Interview. Dabei sehe sie, wie Teheran mit den gravierenden wirtschaftlichen Folgen des Krieges zu kämpfen habe. Und anstelle weiterer Angriffe des US-Militärs soll der wirtschaftliche Druck erhöht werden.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Trump will sich nun zurückhalten