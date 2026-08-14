Das Theater Waltzwerk bringt mit „Wald“ eine poetische, eindringliche Begegnung zwischen Mensch und Natur auf die kleine Lichtung beim Gustav Mahler Komponierhäuschen in Maiernigg.

Einen geeigneteren Ort als das Gustav Mahler Komponierhäuschen in Maiernigg hätte das Theater Waltzwerk für die neue Produktion „Wald“ nicht finden können. Der Anmarsch durch den Laubwald mit seinen Farngewächsen am Wegrand könnte schon Teil des Stücks sein, das eine Anlehnung an das Buch „Walden oder ein Leben in den Wäldern“ von Henry David Thoreau aus dem Jahr 1854 ist. Wobei die Betonung auf „Anlehnung“ liegt, denn was Regisseurin Sarah Rebecca Kühl da quasi aus dem Waldboden gestampft hat, trägt schon ihre ganz spezielle und eigenwillige Handschrift.

Ein Ort zum Fürchten

Kühl schickt fünf teilweise in so ganz und gar nicht für ein Waldabenteuer passenden Outfits gehüllte (toll: Kostüme von Michaela Haag, Bühne von Maja Krivograd) und ziemlich überspannte Menschen hinein in diese ihnen schon ziemlich fremd gewordene Welt des Waldes. Anfangs noch ausgestattet mit Thoreaus Vorsatz, sich „hier nur mit den wesentlichen Dingen des Lebens zu beschäftigen". Klingt romantisch, für die fünf Abenteurer (großartig, wie Birgit Fuchs, Birgit und Nicole Radeschnig, Markus Achatz und Mathias Krispin Bucher sich die kleine Lichtung als Bühne erspielen) ist der Wald allerdings anfangs eher ein Ort zum Fürchten. Da wird aus dem Vorsatz „Ich geh allein in den Wald“ dann doch schnell ein „Wir gehen zusammen allein.“

1 / 10 Das Stück „Wald“ ... © Valerie Logar

Das anfängliche Geplänkel wird von Kühl aber sehr schnell übergeführt in eine gefühlvoll poetische Annäherung an die Natur, eingewebt in Musik und Gesang, die unter die Haut gehen. Was dieses Stück besonders kraftvoll macht, ist sein Mangel an Textlastigkeit. Da reicht etwa der ständig wiederholte Satz „Es reicht noch nicht“ eines besessenen Pilzesuchers aus, um uns unser ganzes ausbeuterisches Verhalten der Natur gegenüber zu vergegenwärtigen.

Besonders eindringlich wird es, wenn die wahren Bewohner des Waldes, die Asseln, Regenwürmer oder Doppelfüßler mittels Bodenmikrofons hörbar gemacht werden. Mit diesen Stimmen im Ohr, den Laubschichten unter den Füßen und den mächtigen Baumwipfeln der Buchen über sich wird einem zunehmend bewusst, wie klein der Mensch letztlich doch ist. Große Empfehlung.