SPÖ zu Dürre-Hilfen: „Steuergeld-Geschenke nicht vorstellbar“

Keine Einigung in der Bundesregierung zu Hilfspaket für Landwirte. SPÖ kritisiert Agrarminister Totschnig.

Ab Montag soll es in ganz Österreich regnen. Vielleicht auch Steuergeld? Am Freitag brachte eine Verhandlung der Regierungsparteien noch keine Einigung zu Dürre-Hilfen in der Landwirtschaft. Über das Wochenende wird weitergesprochen, auch parteiintern offenbar, am Montag dann ein nächster Versuch gestartet für eine Lösung.

Staatssekretärin Michaela Schmidt, die für die SPÖ das Thema verhandelt, verschärfte nach dem ergebnislosen Treffen hörbar den Ton. „Wir haben derzeit leider wenig Fortschritt. Der Ball liegt nun beim Herrn Minister beziehungsweise beim Koalitionspartner. Eine Koste-es-was-es-wolle-Politik à la Sebastian Kurz wird es mit uns nicht geben.“ Die Sozialdemokraten werfen der ÖVP mit Agrarminister Norbert Totschnig vor, wieder die finanzielle Gießkanne zur Hand nehmen zu wollen. Die Rede ist von 250 Millionen Euro für die Landwirte.

Neos an der Seite der SPÖ

„Allgemeine Steuergeld-Geschenke für jeden einzelnen Betrieb unabhängig von der Betroffenheit sind für mich nicht vorstellbar“, sagt Schmidt. Es ist eines der wenigen Themen, bei denen es eine Allianz mit den Neos gibt. „Frisches Geld sehen wir nicht“, heißt es von den Pinken, für die Budgetsprecherin Karin Doppelbauer am Verhandlungstisch sitzt. Sie ist selbst im Nebenerwerb Landwirtin. „Die Versicherten dürfen nicht die Dummen sein“, so Doppelbauer in Anlehnung an einen ÖVP-Slogan der Ära Kurz. SPÖ und Neos mahnen von Totschnig als zuständigem Minister auch das vereinbarte Klimaschutzgesetz sowie ein.

Für den Agrarminister sind beide Fragen aktuell heikel. Das Klimaschutzgesetz, das die Basis für das Ziel der Dekarbonisierung darstellt, wird in seiner derzeitigen Version vom Wirtschaftsbund abgelehnt, der auch die Dürre-Hilfen kritisch sieht und jedenfalls vermeiden will, dass aus dem Ressort von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) ein Gutteil der Gegenfinanzierung gestemmt wird. Doch auch innerhalb der Bauernschaft sind die Dürre-Hilfen umstritten.

Dürreschäden sind grundsätzlich versicherbar, die Prämien für die Hagelversicherung werden zudem staatlich gestützt. Dass die Regierung nun jenen Landwirten unter die Arme greift, die sich bisher die Versicherung gespart haben, kommt offenbar auch innerhalb der Bauernschaft nicht gut an. Gegenüber der „Tiroler Tageszeitung“ lehnte Totschnig im Vorfeld des Treffens am Freitag solche Direkt-Hilfen auch ab: „Ohne Versicherung gibt es keine Möglichkeit einer Schadensabgeltung für versicherbare Risiken. Wovon ich rede, sind zusätzliche Unterstützungen wie Zinszuschüsse zu Betriebsmittelkrediten, etwa für den Ankauf von Saatgut oder Futtermitteln.“

Das wären dann aber Förderungen, die nicht nur an stark betroffene Landwirte gingen, so die Kritik aus den Reihen der SPÖ am Vorschlag des Ministers. Über das Wochenende soll nun weiter nach Lösungen gesucht werden, die nicht nur politisch, sondern auch technisch funktionieren und treffsicher