Trotz viel Kritik: Grimming-Therme bleibt bei Parkgebühren

Ankündigung, dass Parkplatz bei der Therme in Bad Mitterndorf gebührenpflichtig wird, hat für viel Wirbel gesorgt. Verantwortliche halten an ihren Plänen fest.

Sie ist auf viel Gegenwind gestoßen, die Ankündigung, dass Gäste künftig fürs Parken bei der Grimming-Therme zahlen müssen. Wie berichtet, gab es zahlreiche Beschwerden: In sozialen Medien haben Besucher ihrem Ärger genauso Luft gemacht wie bei der Gemeinde Bad Mitterndorf. „Wir haben viele Reaktionen erhalten, auch direkt bei der Therme. Wir bedauern, dass die Information bei einigen Gästen zu Verunsicherung und Unmut geführt hat“, heißt es seitens des Reisekonzerns Dertour Group, unter deren Dach die Aldiana Club Resorts und somit auch die Grimming-Therme stehen.

Gleichzeitig bedanke man sich für die „offenen und konstruktiven Rückmeldungen. Sie haben uns geholfen, die Anliegen bei der weiteren Ausgestaltung der Regelung zu berücksichtigen“, wird erklärt. Man habe Anpassungen vorgenommen, „um insbesondere langjährigen Stammgästen entgegenzukommen“. Jahreskartenbesitzer, die ihre Karte vor dem 22. Mai gekauft haben, können bis zu ihrem Ablauf kostenfrei parken. Für jene, die ihre Karte danach erworben haben, gelten die neuen Regelungen. Die da lauten: Thermengäste zahlen fünf Euro pro Tag, Hotelgäste pro Übernachtung zehn Euro. Für Jahreskartenbesitzer kommt ein vergünstigter Jahrestarif von 240 Euro.

Regelung „gut umsetzbar“

Auf die Frage, warum sich keine andere Lösung gefunden habe, heißt es: „Eine Parkplatzbewirtschaftung ist an vielen touristischen Einrichtungen inzwischen üblich. Bei der Ausgestaltung war uns wichtig, eine Lösung zu finden, die praktikabel, wirtschaftlich vertretbar und für unsere Gäste im Alltag möglichst unkompliziert ist.“ Und: Man habe sich deshalb „für eine Regelung entschieden, die klar, transparent und gut umsetzbar ist. Sie ermöglicht eine verlässliche Bewirtschaftung der Parkflächen und ist zugleich mit möglichst wenigen zusätzlichen Schritten für Gäste und Mitarbeitende verbunden“.

Aller Voraussicht nach sollen die Gebühren ab Ende August eingehoben werden, lässt die Dertour Group wissen.

Auf Einheimische schauen

Bad Mitterndorfs Bürgermeister Herbert Hansmann, hat sich in Sachen Parkgebühren ebenfalls nicht glücklich gezeigt. Er hatte Anfang August erklärt, er fände es „schade, wenn die Gebühren kommen. Weil so Vertrauen und Verbundenheit, die man aufgebaut hat, aufs Spiel gesetzt werden.“ An dem Gesagten hält Hansmann fest. Und er ergänzt, man müsse auf die Einheimischen schauen, „denn ohne sie funktioniert eine Tourismusregion nicht. Mit einem besseren Angebot hätte man vielleicht mehr Leute hergeholt, als wenn man jetzt abkassiert“.