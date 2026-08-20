Daniel Fellner: „Das wird mich bis an mein Lebensende verfolgen“

Heuer wurden Hitzerekorde gebrochen. Sie sind viel unterwegs. Wo merkt man die Veränderungen am meisten? Auf den Feldern, die teilweise verheerend ausschauen. Das ist etwas, wo wir schon seit vielen Jahren mit Experten darauf hinweisen, dass das jene Sommer sind, mit denen wir uns in der Zukunft auseinandersetzen müssen. Ein geschlossenes Vorgehen, um das zu verhindern, habe ich in den letzten Jahren vermisst.

Sie haben zu einem Klimadialog geladen. Ein bisserl spät? Wir haben ja den Klimabeirat, der sich damit intensiv auseinandersetzt. Das Bündeln der unterschiedlichen Bereiche wie Landwirtschaft, Klimawissenschaft, Bauwirtschaft oder Hydrographie, damit man am Ende eine To-Do-Liste hat, die man abarbeitet, halte ich für gescheit.

Welche Ideen gibt es schon? Ich kann für mich in Anspruch nehmen, seit 2018 intensiv an den Auswirkungen des Klimas zu arbeiten. Das Jahrhundertprojekt Kärntner Wasserschiene steht kurz vor dem Startschuss. Wir haben noch nie so viel in den Schutz vor Naturkatastrophen gesteckt. Die Erwärmung wird Unwetter mit sich bringen. Ich hoffe, dass wir verschont bleiben, aber sie werden kommen. Wenn nicht bei uns, dann anderswo, und das ist genauso schlimm.

Eine Sofortmaßnahme wären klimatisierte Kindergärten und Schulen. Warum verschiebt man lieber die Ferien? Ich habe nicht die Ferienverlegung lieber als klimatisierte Schulen. Ob der Masse an Gebäuden, da geht es auch um Altersheime und Krankenhäuser, ist das finanziell nicht abbildbar. Wir haben dafür fünf Millionen Euro Förderungen aufgestellt. Eine Ferienvorverlegung kostet guten Willen und einmal zusammensitzen mit dem Ministerium. In Europa starten wir als letzte in die Ferien.

Sind Windräder noch schirch? Das wird mich bis an mein Lebensende verfolgen. Es ist aber irrelevant, ob ich sie schön oder schirch finde. Man darf aber nicht eine Krise mit der Verschärfung einer anderen bekämpfen. Wir sind nicht nahrungsmittelsouverän. Wenn wir überall PV im großen Stil zulassen, werden Bauern dort nichts mehr anbauen. Die Bundesregierung hat diesen Einwand aufgenommen, aber ich werde hingestellt als der Erneuerbaren-Gegner, was nicht stimmt. Ein Windrad ist nicht nur supercool und liefert Öko-Strom, das hat massive Auswirkungen und da kommt es drauf an, wo man es hinstellt. Und: Schön finde ich sie nicht.