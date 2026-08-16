Satar Ayubi und Lebensgefährtin Kristina Kesinovic verabschiedeten sich vor zwei Jahren aus der Klagenfurter Gastro-Szene. Jetzt kehrten die beiden mit ihrem Lokal „Premium Kebap“ zurück.

Vor zwei Jahren zog Satar Ayubi unter sein Lokal im Klagenfurter Stadtteil Fischl einen Schlussstrich, diverse Umstände zwangen ihn dazu. Jetzt feiert er in der St. Veiter Straße mit seinem neuen „Premium Kebap“ ein Comeback in der heimischen Gastronomieszene. Ihm zur Seite steht, wie bereits auch in der Vergangenheit, Lebensgefährtin Kristina Kesinovic.

„Dass wir wieder etwas Eigenes machen, stand nie außer Frage“, erklärt das Paar im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Lange waren die beiden auf der Suche nach einer passenden Location, in der St. Veiter Straße 107 wurden sie fündig. Zuvor war dort ein persisches Restaurant untergebracht. Nach sechsmonatiger Umbauzeit erfolgte vor Kurzem die Eröffnung von „Premium Kebap“, das täglich (außer samstags) von 10 bis 21 Uhr geöffnet hat und Platz für zehn Gäste bietet.

Vielfältiges Angebot

Der Fokus des kulinarischen Angebotes, das frisch und mit viel Liebe zum Detail zubereitet wird, liegt klarerweise auf diversen Kebap-Spezialitäten (ab sieben Euro), inklusive einer Veggie-Variante (für sechs Euro). Für Vegetarier stehen zudem frische Falafel-Gerichte auf der Karte. Weiters wartet Satar Ayubi seinen Gästen diverse Burger (Hamburger, Cheeseburger, Crunchy Chicken-Burger etc.), verschiedene Beilagen, Zwiebelringe, Fladenbrot oder Mozzarellasticks auf. Alle Speisen gibt es auch zum Mitnehmen und können über diverse Lieferdienste bestellt werden.

Der Andrang auf Ayubis Spezialitäten ist groß. „Viele bereits bekannte Gesichter und alte Stammgäste von damals haben uns schon besucht“, weiß Kesinovic zu berichten.