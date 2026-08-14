Unbekannte erbeuteten in der Stadt Salzburg die Armbanduhr eines französischen Touristen. Die Ermittlungen dauern an.

Ein 68-jähriger Franzose ist am Mittwochnachmittag in der Stadt Salzburg Opfer eines Raubs geworden. Wie die Polizei informierte, war der Urlauber im Bereich des Mirabellgartens unterwegs, als er von zwei unbekannten Männern ersucht wurde, ein Foto von ihnen zu machen. Plötzlich versetzte ihm einer der beiden einen Stoß und raubte ihm seine Armbanduhr. Der Mann blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Der Wert der Uhr liegt im fünfstelligen Bereich, teilte die Polizei auf APA-Nachfrage mit. Ob es sich bei dem Mann um einen Fußballfan gehandelt hat, der am Mittwoch für den UEFA-Supercup zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa in die Stadt gereist war, sei nicht bekannt. Eine Sprecherin der Polizei rät aber aus Gründen der Prävention zur Vorsicht, was den „Fototrick“ betrifft.