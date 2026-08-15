Trotz Hitzewelle darf die Bewegung nicht zu kurz kommen. Im Görtschitztal fanden diesbezüglich im Juli und August Yoga-Hitze-Workshops statt.

Wie lässt sich Bewegung auch bei sommerlichen Temperaturen sicher und gesund gestalten? Dieser Frage widmete sich der kostenlose Workshop „Richtig bewegen bei Hitze – Sicheres Yoga-Training im Sommer“. Die Workshops fanden im Juli und August in allen drei Klar-Görtschitztal-Gemeinden, Hüttenberg, Klein St. Paul und Eberstein statt.

Die Yoga-Einheiten fanden an besonderen Orten statt: In Klein St. Paul wurde direkt an der Görtschitz praktiziert, in Eberstein bot der Kräutergarten einen besonderen Rahmen für die Einheiten und in Knappenberg konnten die Teilnehmer beim Yoga eine herrliche Aussicht genießen. Vermittelt wurden praktische Tipps für ein sicheres und gesundes Yoga-Training an heißen Tagen. Neben passenden Bewegungsübungen standen auch ausreichendes Trinken, Sonnenschutz, geeignete Kleidung und das rechtzeitige Erkennen von Warnsignalen bei Hitzebelastung auf dem Programm.

„Bewegung ist auch an heißen Sommertagen möglich und tut gut – wichtig ist, auf die Bedürfnisse des eigenen Körpers und die richtigen Rahmenbedingungen zu achten“, erklärt Jessica Dettling, Klar-Managerin des Görtschitztals. Die Workshops verbanden Bewegung, Gesundheitsvorsorge und den bewussten Umgang mit sommerlichen Temperaturen auf praxisnahe Weise und die besonderen Veranstaltungsorte sorgten dabei für eine angenehme Atmosphäre.