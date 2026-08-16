Viele Autofahrer zwischen Gleisdorf und Graz saßen vorübergehend fast auf dem Trockenen – die Tankstelle in Kainbach bei Graz war gesperrt. Nun hat sie ein neuer Betreiber übernommen und wieder eröffnet.

Gegenüber der Kleinen Zeitung konnte Matthias Hitl im Juni beruhigen: Die vorübergehend gesperrte Tankstelle in „seiner“ Gemeinde soll bald neu durchstarten, versicherte der Bürgermeister von Kainbach bei Graz. Die plötzlich angebrachten Absperrbänder in der Riesstraße in der Nähe des Kreisverkehrs hatten etliche Autolenker auf dem falschen Fuß und mit fast leerem Tank erwischt, wird doch diese Tankstelle von vielen Fahrern zwischen Gleisdorf und Graz benutzt.

© Saria Ende Juni wurde die Tankstelle plötzlich abgesperrt

Rund um die Uhr

Längst zeigt sich, dass Matthias Hitl nicht zu viel versprochen hat: Die Grazer Mineralölfirma „Leitner“ hat den Standort übernommen und die Tankstelle wieder eröffnet. Die dazugehörigen Automaten sind rund um die Uhr zugänglich. Der Wechsel vom bisherigen Betreiber „Rumpold“ zur Firma Leitner, die das Grundstück auch erworben hat, war für die vorübergehende Pause und die rot-weiß-roten Absperrbänder verantwortlich.