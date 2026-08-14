Spar-Legenstein in Studenzen erstrahlt in neuem Glanz

Der Spar-Legenstein in Studenzen wurde nach einer knapp zweimonatigen Umbauphase kürzlich wiedereröffnet

Nach einer Umbauzeit von knapp zwei Monaten eröffnete Spar-Legenstein in Studenzen kürzlich neu. „Wir bieten unseren Kunden mehr als 30.000 Artikel in bester Qualität. Durch die Renovierung des bestehenden Marktes können wir einen besseren Service und ein größeres Warenangebot bieten. Besonders stolz sind wir natürlich auf unsere einzigartige Feinkostabteilung“, sagt Juniorchef Daniel Legenstein bei der offiziellen Eröffnung.

Das Geschäft wurde innen wie außen umgebaut. Auf 800 Quadratmetern bietet der Spar-Markt nun zahlreiche neue Services, darunter eine von außen zugängliche Leergutrückgabe und digitale Preisetiketten. Letztere erleichtern die Preisauszeichnung für die rund 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sorgen für Preissicherheit bei der Kundschaft.

1 / 19 Daniel, Helga und Werner Legenstein stellten ihren neuen Spar-Markt vor © KLZ / Schleich-presse

Auf dem Dach wurde eine Photovoltaikanlage errichtet. Neben den geforderten Qualitätskriterien legt der Familienbetrieb mit Helga, Werner und Daniel Legenstein größten Wert auf Kundenfreundlichkeit und Fachberatung.