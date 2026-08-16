Kärntner „Leseoma“ bringt verschiedene Generationen zusammen

Brita Grumeth leitet ehrenamtlich die öffentliche Bibliothek in Klagenfurt-Viktring. Die „Leseoma“ machte den Ort zu einem gefragten Treffpunkt.

Wenn eine Zehnjährige mit vier Freundinnen eine Lesegruppe gründet, um in der Bibliothek gemeinsam zu lesen, dann sind das jene Momente, die Brita Grumeth besonders freuen. Oder wenn junge Mütter mit ihren Kindern zwischen den Bücherregalen zusammensitzen und aus einem Bibliotheksbesuch ein gemeinsamer Vormittag wird. „Wenn Menschen gerne zu uns kommen, hier verweilen und miteinander ins Gespräch kommen, dann haben wir viel erreicht“, sagt die 82-Jährige.

Grumeth ist überzeugt, „Lesen bereichert das ganze Leben“. Sie muss es wissen, Bücher begleiten sie seit ihrer Kindheit in Knittelfeld. Ihr Vater machte ihr und ihren drei Geschwistern früh Lust aufs Lesen. Die Begeisterung gab Grumeth später an ihre drei Kinder und acht Enkel weiter. Von ihnen wird sie liebevoll „Leseoma“ genannt. Nach der Ausbildung zur Lehrerin unterrichtete Grumeth zunächst in Murau. 1983 übersiedelte sie mit ihrer Familie nach Viktring und studierte später Geschichte und Medienkommunikation an der Universität Klagenfurt. Als 1988 Mitstreiter für die neu gegründete öffentliche Bibliothek in Viktring gesucht wurden, musste man den Bücherwurm nicht lange bitten.

Aus Mitarbeit wurde eine Lebensaufgabe

Aus der Mitarbeit wurde eine Lebensaufgabe. Grumeth absolvierte die Ausbildung zur Bibliothekarin in Strobl am Wolfgangsee und leitet die Bücherei seit mehr als 30 Jahren. Heute stehen dort 6697 Medien (Bücher, Zeitschriften, Tonträger und mehr) für 661 registrierte Leserinnen und Leser bereit, rund 30 neue Bücher kommen jeden Monat dazu. Neben etwa vier Stunden Bibliotheksdienst pro Woche investiert Grumeth viel Zeit in Veranstaltungen, Netzwerkarbeit und die Suche nach Sponsoren.

Öffentliche Bibliothek Viktring Die Bibliothek wurde 1988 gegründet und war zuerst im Stift Viktring untergebracht. Seit 1999 befindet sie sich in der Abstimmungsstraße 33, im Bereich des Schulzentrums. Die Bibliothek hat vier Tage pro Woche geöffnet. Rund zehn Personen kümmern sich um die Bibliothek.

Alleine wäre das nicht zu schaffen. Neun pensionierte und ausgebildete Bibliothekarinnen bilden das ehrenamtliche Rückgrat der Bibliothek. „Ein Team, in dem alle alles machen“, sagt Grumeth. Genau dieses Miteinander mache es möglich, die Bibliothek ehrenamtlich zu führen und weiterzuentwickeln. Besonders gerne nimmt sie sich Zeit für Menschen, die noch nicht wissen, welches Buch sie mit nach Hause nehmen sollen. Aus einer Empfehlung wird dabei schnell ein längeres Gespräch über Gott und die Welt. Denn Grumeth versteht ihre Bibliothek als Ort, an dem jeder unkompliziert Zugang zu Bildung und Information findet – unabhängig von Alter oder sozialem Hintergrund.

„Literatur am Vormittag“ als Treffpunkt

Das zeigt sich auch bei „Literatur am Vormittag“ am ersten Mittwoch des Monats. Jeweils eine Leserin oder ein Leser stellt ein Buch vor, im Schnitt kommen 15 bis 20 Interessierte zum Zuhören und Diskutieren. Nicht selten wird das Gespräch anschließend in einem der umliegenden Cafés fortgesetzt.

Dass die Bibliothek nach fast 40 Jahren ein sozialer Treffpunkt geworden ist, bedeutet Grumeth viel, „denn würde sie verschwinden, gingen Viktring nicht nur Bücher verloren, sondern ein Ort, an dem Jung und Alt zusammenkommen – und aus Lesen Gemeinschaft entsteht“, ist sie überzeugt.