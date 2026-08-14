Russe zu 23 Jahren Haft wegen Spionage für Polen verurteilt

Ein Moskauer Gericht hat einen russischen Staatsbürger zu 23 Jahren Haft wegen Spionage für Polen verurteilt. Laut Gericht habe der Mann Polen Informationen über fortschrittliche russische Waffensysteme und Raketensysteme geliefert, die im Krieg in der Ukraine eingesetzt worden seien, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Bereits im Juni hatte Russland einen Rumänen aufgrund von Spionage für die Ukraine zu 15 Jahren Straflager verurteilt.

© APA/AFP Moskauer Gericht verurteilte Russen zu 23 Jahren Haft (Archivbild)