Im Weizer Tollhaus hat es zwischen diesen beiden gefunkt

Nach zwölf Jahren Probezeit wurde geheiratet: Stefanie und Martin Auer gaben sich das Ja-Wort. Die Hochzeitsreise führte das Paar nach Tirol.

Manchmal genügt ein einziger Augenblick, um den Anfang von etwas ganz Besonderem zu schreiben. Bei einem Getränk an der Bar im Weizer Tollhaus funkte es im Sommer 2014 zwischen Stefanie und Martin Auer – ein kleiner Moment, aus dem eine große Liebe entstehen sollte.

Am 6. Juni besiegelten die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und der Inspektor aus Fladnitz an der Teichalm auf der Sommeralm ihre Liebe und gaben sich das Ja-Wort. Umgeben von ihren Liebsten starteten sie gemeinsam in ein neues Kapitel ihres Lebens. Für ihre Hochzeitsreise ging es anschließend nach Tirol, wo sie ihre ersten gemeinsamen Tage als Ehepaar genießen konnten.