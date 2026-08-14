Leder & Schuh fasst mit neuem Eigentümer und Sneaker-Offensive Tritt

Nach dem Einstieg des slowenischen Schuhhändlers Mass zieht die Leder & Schuh AG Bilanz. Die beiden Handelsmarken Humanic und Shoe4you werden neu ausgerichtet.

Die Grazer Leder & Schuh AG (LSAG) hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatzplus abgeschlossen und will die „solide wirtschaftliche Basis“ nutzen, um ihre beiden Vertriebslinien Humanic und Shoe4you strategisch neu auszurichten. Das über 150 Jahre alte Unternehmen, das seit März mehrheitlich zum slowenischen Schuheinzelhändler Mass gehört, setzt dabei auf schärfere Markenprofile, ein neues Sneaker-Konzept und die weitere Verzahnung von stationärem und digitalem Handel.

Der Umsatz der LSAG stieg 2025 von rund 371 Millionen Euro im Vorjahr auf rund 378 Millionen Euro. Der Rohertrag erhöhte sich von 153,2 Millionen auf 155,5 Millionen Euro. Auf dieser Grundlage will das Unternehmen die bereits eingeleiteten strategischen Maßnahmen fortsetzen, heißt es in einer Aussendung: Dazu zähle eine klarere Markenpositionierung, gezielt zugeschnittene Sortimente und ein durchgängiges Einkaufserlebnis über alle Kanäle hinweg.

„Wir sehen im Schuhhandel große Chancen. Kund:innen suchen heute nicht einfach nur eine möglichst große Auswahl, sondern Orientierung, starke Marken und ein Einkaufserlebnis, das inspiriert. Genau dort setzen wir mit der klaren Positionierung von Humanic und Shoe4you an. Unser Anspruch ist es, die Zukunft des Schuhhandels aktiv mitzugestalten“, wird Armin Weger, CEO der Leder & Schuh AG, zitiert.

Zwei Marken, zwei Zielgruppen

Im Zentrum der Neuausrichtung steht eine klarere Trennung der beiden Vertriebslinien. Humanic positioniert sich künftig als „House of Brands“ – und versteht darunter „ein kuratiertes Multibrand-Konzept“, das internationale Topmarken, Designer- und Trendlabels mit den eigenen Humanic-Marken unter einem Dach bündelt. Shoe4you wiederum richtet sich an Familien und setzt „auf ein breites Markenportfolio zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis“.

Leder & Schuh AG in Graz Die Leder & Schuh AG (LSAG) wurde 1872 von D.H. Pollak in Graz gegründet und zählt damit zu den ältesten Schuhhandelsunternehmen Europas. Seit März 2026 ist sie Teil des slowenischen Schuheinzelhandelsunternehmens Mass. Mit den Vertriebsmarken Humanic House of Brands und Shoe4you ist die LSAG heute mit mehr als 200 Filialen in neun Ländern – Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Rumänien und Bulgarien – vertreten und beschäftigt rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich weiterhin in Graz.

Ein zentraler Baustein dieser Strategie ist das neue Konzept „Humanic Sports“, mit dem das Unternehmen Kompetenzen im Bereich Performance-Sneaker ausbauen will. Humanic will damit auf ein verändertes Konsumverhalten reagieren: Sogenannte „Performance-Sneaker“, die sportliche Funktionalität, Komfort und Design verbinden, seien längst Teil des urbanen Alltags geworden und sollen künftig eine noch prominentere Rolle im Markenportfolio spielen.

Neue Eigentümerstruktur als Wachstumsbasis

Rückenwind für die strategische Weiterentwicklung soll die seit Frühjahr 2026 bestehende neue Eigentümerstruktur liefern. Mit Mass und Advance Capital Partners hat die Leder & Schuh AG neue Eigentümer, die diesen Wachstumskurs unterstützen sollen. Trotz der neuen Eigentümerstruktur bleibe das Unternehmen eigenständig aufgestellt, heißt es, der Hauptsitz in Graz bleibt erhalten.

„Mit Mass haben wir einen starken und langfristig orientierten Partner gewonnen. Gemeinsam verfügen wir über eine bedeutende Position im europäischen Schuhhandel und können unsere jeweiligen Stärken gezielt zusammenführen. Die Verbindung aus Markenkompetenz, operativer Exzellenz und gemeinsamer Wachstumsambition schafft eine stabile Basis, um neue Potenziale zu nutzen und die weitere Entwicklung der Leder & Schuh nachhaltig voranzutreiben“, so Weger laut Aussendung.