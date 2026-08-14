Daniela Treffner und Daniela Kavalari singen am 16. August unter der 400-jährigen Linde im Gasthaus „Zum Gustl“ in Matschiedl.

Sie tragen den gleichen Vornamen, stammen aus der gleichen Gailtaler Gemeinde Nötsch und haben beide klassische Musik studiert – die eine in Wien, die andere in Berlin. Bis vor einigen Jahren kannten sie sich noch nicht, jetzt geben sie gemeinsam ein Konzert: „Dani und Dany“ stehen am Sonntagabend mit sommerlich-beschwingten Melodien aus Oper, Musical und Klassik auf der romantischen Gartenbühne unter der 400-jährigen Linde im Wirtshaus „Zum Gustl“ am Naturgut Gailtal in Matschiedl, Gemeinde St. Stefan/Gail. Begleitet werden Sopranistin Daniela Kavalari und Mezzosopranistin Daniela Treffner, die beide auf zahlreiche internationale Auftritte und Konzertreisen verweisen können und auch pädagogisch tätig sind, vom Pianisten Ferdi Bambico.

© Kk/wild & Team Fotoagentur Gmbh Die Wirtsleute Anna und Hannes Millonig

Die klassische Sommer-Soirée ist ein bunter Stein im Kulturkaleidoskop des Wirtshauses, das seit dem Pandemie-Sommer 2020, wo es sehr still war im Tal, jedes Jahr mit „Limewoodmusic“ neue Töne anschlägt. „Limewood bezieht sich auf unsere Linde, die zu den ältesten im Gailtal zählt“, sagt Wirtin Anna Millonig, die Daniela Kavalari bei einem Konzert kennengelernt hat. „Als sie bei einem Lied des Schubertinterpreten Brian Benner aus dem Publikum heraus einfach miteingestiegen ist, habe ich sie eingeladen.“

© Kk/privat Das Wirtshaus "Zum Gustl" in St. Stefan im Gailtal

Anna und Hannes Millonig, die am Gut auf der „sonnigen Bergterrasse“ auch Zimmer und Apartments vermieten, wollen zur kulturellen Vielfalt im Gailtal beitragen, indem sie Musiker verschiedener Genres, „nicht nur Trachtenkapellen“, engagieren. So hörte man heuer schon Rock, Pop und traditionelle Alpenland-Musik, zum Abschluss bieten am 21. August Rudi Katholnig & HP Steiner feinsten Jazz. „Wir verlangen keinen Eintritt, bitten nur um freiwillige Spenden“, sagt die Wirtin, die um Reservierung ersucht.