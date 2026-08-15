Renate Dielacher (76) aus Feldkirchen war stets im Sozialbereich tätig – beruflich und auch privat. Sie ist im Vorstand vom Verein Lichtblick und auch beim Besuchsdienst.

Ihre Mitmenschen lagen Renate Dielacher aus Feldkirchen stets am Herzen. Bereits während ihrer beruflichen Laufbahn war sie im Sozialbereich tätig. Kurz vor ihrer Pension sah sie dann einen Lichtblick.

„Es war damals, als ich über meine Tätigkeit in der Gemeinde und mit Hilfe des damaligen Bürgermeisters gelungen ist, eine solche Beratungsstelle zu installieren“, blickt die 76-Jährige zurück. Mit der Beratungsstelle meint sie „Lichtblick“. Ein gemeinnütziger Verein in Feldkirchen, der als Mädchen-, Frauen- und Familienberatungsstelle kostenlose, anonyme und unbürokratische Hilfe in schwierigen Lebenslagen anbietet. „Meine Aufgabe dort ist eher im Hintergrund – Verwaltung, Finanzen. Ich bin auch im Vorstand.“ Als Verein sei man auf Förderungen von den Ministerien und Bund angewiesen, Dielacher weiß, wie man diese lukriert.

Verein Lichtblick/Besuchsdienst vom Roten Kreuz Lebens-, Still- oder Sozialberatung, frauenärztliche Hilfestellung, Psychotherapie und juristische Auskünfte – das sind nur einige der Themen, über die Mädchen, Frauen und Familien sich im Feldkirchner Verein Lichtblick informieren können. Die Mitarbeiter des Besuchs- und Begleitdienstes vom Roten Kreuz kommen regelmäßig in Pflegeheime oder privat zu pflegebedürftigen Personen nach Hause, um mit ihnen Zeit zu verbringen. Etwa zum Plaudern, etwas spielen, Fotos ansehen, einen Spaziergang oder kleinen gemeinsamen Ausflug in die nähere Umgebung machen.

„Ursprünglich waren wir vier Frauen im Verein. Seit der Gründung 2007 bin ich ehrenamtlich dabei.“ Neben ihren Tätigkeiten im Lichtblick ist Dielacher auch im Besuchsdienst des Roten Kreuzes tätig. Ehrenamt ist für sie mehr als nur eine Aufgabe, es ist eine Einstellung. „Mir ist es wichtig, mich in die Gesellschaft einzubringen. Es gibt ehrenamtlich viele Begegnungen mit Menschen, die man sonst so nicht hätte und man tut es auch noch für eine gute Sache“, ist Dielacher überzeugt. Dabei spielt es für sie keine Rolle, ob beim Roten Kreuz, im Lichtblick oder sonst wo: „Man bringt sich einfach ein und tut etwas für seine Mitmenschen.“

In den vielen Begegnungen mit Menschen erfährt Dielacher auch immer wieder von ihren Schicksalen. „Menschen, die einsam sind und sich sozialen Kontakt wünschen, brauchen sowas wie einen Besuchsdienst oder Lichtblick – in den Gesprächen finden sie halt, innere Freude und Zufriedenheit.“ Rund acht bis zehn Stunden werden pro Woche von der Feldkirchnerin in ehrenamtliche Tätigkeiten investiert. „Je nachdem, wie der Bedarf ist. Es gibt Zeiten, wo man mehr präsent ist und auch Zeiten, wo es ruhiger ist. Aber wenn man mich braucht, dann bin ich da“, sagt sie voller Überzeugung.

Innerlich freut sich Dielacher besonders, wenn sie erfährt, dass ihre Hilfe auch eine Wirkung gezeigt hat. „Man begegnet immer wieder Menschen, die sagen, dass man ihnen helfen konnte – und diese Ereignisse sind besonders schön.“