Ein Pkw-Lenker war Freitagfrüh auf der L 203 bei Reichersdorf (St. Stefan im Rosental) von der Straße abgekommen, überschlug sich und landete im Maisacker.

Ein Verkehrsunfall auf der Ottersbacherstraße (L 203) im Ortsteil Reichersdorf (Gemeinde St. Stefan im Rosental) hat Freitagfrüh einen Verletzten gefordert. Ein Pkw-Lenker kam gegen 5.30 Uhr in einer Kurve von der Straße ab, überschlug sich und landete in einem Maisacker. Trotz Verletzung befreite er sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbst aus dem Fahrzeug. Ersthelfer betreuten ihn anschließend.

Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab, banden ausgelaufene Betriebsmittel und bargen das Auto mit einer Seilwinde. Insgesamt waren 32 Feuerwehrleute der Wehren St. Stefan/R. und Wetzelsdorf mit sechs Fahrzeugen rund eine Stunde im Einsatz. Einsatzleiter war Marcel Weinhandl (FF St. Stefan im Rosental).