Keine Angst für Essenslieferanten in China vor roten Ampeln

Mit einer ungewöhnlichen Regel wollen Pekings Behörden und die großen Lieferplattformen den Zeitdruck für Essenskuriere senken: Wartezeiten an roten Ampeln werden künftig gutgeschrieben. Essenskuriere in China haben einen harten, weitgehend von Algorithmen gesteuerten Arbeitsalltag. Die Systeme teilen Bestellungen zu, berechnen Routen und legen fest, bis wann das Essen ankommen soll. Bisher lief die Uhr auch an roten Ampeln weiter.

© APA/AFP Chinas Essenslieferanten stehen unter enormem Zeitdruck