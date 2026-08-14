Donnerstagvormittag kam es in Nußdorf-Debant zu einer Kollision zwischen einem Autofahrer und einem spanischen Motorradfahrer. Dieser wurde verletzt in das BKH Lienz eingeliefert.

Am Donnerstag, gegen 11.52 Uhr, kam es im Gemeindegebiet von Nußdorf-Debant zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 69-jähriger österreichischer Pkw-Lenker wollte nach links abbiegen, als ein 49-jähriger spanischer Motorradlenker zum Überholen ansetzte. Dabei kam es zur Kollision, wodurch der Motorradlenker zu Sturz kam und sich Verletzungen unbestimmten Grades zuzog. Er wurde in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der österreichische Pkw-Lenker blieb unverletzt.