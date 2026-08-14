Besonderer Asia-Diskonter schlägt Zelte in Klagenfurt auf

Familie Hu holt mit ihrem jüngsten Geschäft einen weiteren Trend aus ihrer Heimat nach Klagenfurt. „Uouorose“ heißt die neue Trend-Marke.

Ein neuer Trend aus Asien hat jetzt auch den Süden Österreichs erreicht: Mit „Uouorose“ feiert nämlich eine Asia-Kette ihr Kärnten-Debüt und bringt Produkte und Accessoires aus Asien nach Klagenfurt. Das Sortiment umfasst bunte, trendige „Must-Haves“ im typisch asiatischen Stil.

Hinter dem Projekt steckt einmal mehr die Familie Hu. Diesmal ist es Tim Hu, der das Asia-Lifestyle-Konzept aufgreift und nach Klagenfurt bringt. Der erst 24-Jährige gilt als Quereinsteiger, seine Familie betreibt das „Novoilufa“ in den City Arkaden. Bislang stand auch er im Lokal, jetzt wagt er mit „Uouorose“ den Sprung in die Selbstständigkeit.

© Weichselbraun Helmuth Hu ist erst 24 Jahre alt und gilt als Quereinsteiger

Aktuelle Trends und virale Hypes

Bereits sechs dieser Geschäfte gibt es in Wien, das Geschäftskonzept beruht auf Franchisenehmern. „Man ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich ein Geschäft übernehmen will“, erzählt Tim Hu. In der Heinrich-Harrer-Straße 9, im Gebäudekomplex seines Onkels Hubert Hu, hat er dafür die passende Geschäftsfläche gefunden. Auf knapp 350 Quadratmetern bietet Hu aktuell rund 3000 Artikel an. Die Kundinnen und Kunden erwarten ein farbenfrohes und verspieltes Sortiment an Accessoires, Lampen oder Tassen sowie Beauty-Produkten (Ketten, Armbänder, Make-up und Hautpflegeartikel), Elektronik-Gadgets, lizenzierten Merchandise-Artikeln (Kuscheltiere, Squishies und „Mystery Boxes“) und mehr, inspiriert von aktuellen Trends und viralen Hypes.

„Wir sind eine Art asiatischer Diskonter und erweitern laufend unsere Produktpalette und passen diese auch diversen Anlässen und der Jahreszeit entsprechend an“, erzählt Jungunternehmer Hu, der aktuell vier Mitarbeiterinnen beschäftigt hat. Das „Uouorose“ hat von Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet.