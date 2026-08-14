Bei einem Sturz wurde die Motorradlenkerin in Judenburg verletzt und ins LKH Judenburg gebracht. Die Feuerwehr regelte den Verkehr vor Ort.

Einsatzkräfte bargen die Motorradlenkerin und brachten sie ins Krankenhaus

Eine 23-jährige Motorradlenkerin aus dem Bezirk Murtal ist am Donnerstagabend auf der L 535 in Judenburg zu Sturz gekommen und dabei verletzt worden.

Gegen 19.50 Uhr geriet die Frau bei Straßenkilometer 2,0 in einer scharfen Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab. Sie stürzte in eine Mulde neben der Straße im Bereich eines Wasserdurchlasses und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Die Einsatzkräfte bargen und stabilisierten die Motorradlenkerin. Anschließend wurde sie zur weiteren medizinischen Versorgung ins LKH Judenburg gebracht.

Während des Einsatzes kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrsregelung übernahm die Freiwillige Feuerwehr Judenburg.