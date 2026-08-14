Komiker sind in der internationalen Politik in Mode

Die Politik bietet den Menschen eher wenig Anlässe zur Heiterkeit. Vielleicht schaffen es auch deshalb Komiker immer wieder in die erste politische Reihe. Nun ist es auch in Großbritannien so weit. Bei einer Unterhaus-Nachwahl in Clacton erzielte der Spaßkandidat "Count Binface" (Graf Mistkübelgesicht) einen beispiellosen Erfolg. "Count Binface" ist nicht der erste Komiker, der ins vermeintlich ernste politische Fach wechselt. Ein Überblick:

© APA/AFP Jonathan Harvey aka "Lord Mistkübelgesicht" trat gegen Nigel Farage an