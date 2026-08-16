„Der Kärntner sudert – und ist eigentlich ziemlich zufrieden“
Der Kärntner Humorforscher Willibald Ruch (70) erklärt, warum wir gerade in schwierigen Zeiten unseren Humor brauchen und was unser Lieblingswitz über uns verrät.
Humor kann Stress abpuffern, Beziehungen stärken und uns sogar helfen, mit Extremsituationen umzugehen. Humorforscher Willibald Ruch (70) stammt aus Kühnsdorf und ist nach Jahrzehnten in Deutschland, Großbritannien und der Schweiz vor rund zwei Jahren nach Kärnten zurückgekehrt. Im Gespräch erklärt er, warum unser Lieblingswitz viel über unsere Persönlichkeit verrät, weshalb in besonders belastenden Berufen auffallend viel gelacht wird – und warum wir gerade in schwierigen Zeiten unseren Humor brauchen.
Herr Ruch, Sie haben Jahrzehnte im Ausland verbracht und sind vor zwei Jahren nach Kärnten zurückgekehrt. Was war Ihr allererster Eindruck von den Menschen hier?
WILLIBALD RUCH: Dass sie eigentlich ziemlich zufrieden sind. Sie jammern zwar, aber wenn man länger mit ihnen spricht, kommt meistens heraus, dass sie ihre Wohnumgebung, das Land und das Klima schön finden. Dann heißt es vielleicht noch: „Früher war alles besser, die Politik ist dumm und überhaupt …“ Aber am Ende ist man eigentlich ganz zufrieden.
Lässt sich daraus ableiten, dass es so etwas wie einen spezifischen „Kärntner Humor“ gibt?
Da wäre ich vorsichtig, denn dazu gibt es wenig systematische Forschung. Nur weil etwas in einem Land gedruckt oder auf der Bühne gezeigt wird, heißt das noch lange nicht, dass es der Humor der Bevölkerung ist. Bei Monty Python denken wir sofort an britischen Humor, aber viele Briten mögen Monty Python gar nicht. Ich habe allerdings den Eindruck, dass die Kärntner sehr spontan lustig sein können. Gerade dieses gegenseitige Übertrumpfen mit Sprüchen fällt mir auf: Es wird ein bisschen gesudert, einer setzt noch einen drauf – und eigentlich finden alle, dass es ihnen hier ziemlich gut geht.
Wie kann man Humor eigentlich definieren?
In der amerikanischen Forschung ist Humor häufig ein Überbegriff für alles, was uns zum Lachen bringt. Ich bin eher in der europäischen Tradition, in der man unterscheidet: Witz, Nonsens, Ironie, Satire, Sarkasmus, Zynismus – und Humor. Für mich ist Humor eher das gütige Betrachten von Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten, dem man eine komische Seite abgewinnen kann. Man muss dabei nicht laut lachen. Ein Schmunzeln reicht.
Worin unterscheidet sich Humor eigentlich vom klassischen Witz?
Witz ist eher geistig, eine scharfe intellektuelle Konstruktion. Humor kommt für mich vom Herzen. Ein Witz enthält eine Information – aber oft noch eine zweite Ebene, die man selbst erschließen muss.
Was hat Sie persönlich dazu gebracht, Ihre Karriere ausgerechnet diesem Thema zu widmen?
Als ich lesen lernte, habe ich in einer Zeitung einen Witz gelesen. Ich dachte: „Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn!“ Dann habe ich gemerkt: Da steckt eine zweite Information dahinter, die man sich selbst erarbeiten muss. Und ich bemerkte, dass Menschen darin sehr unterschiedlich sind. Freunde, mit denen ich gerne zusammen war, hatten oft einen ähnlichen Humor wie ich. Humor schien mir deshalb schon früh wie eine Art Fingerabdruck des Menschen.
Das bedeutet, es gibt unterschiedliche Humor-Typen?
Ja. Menschen, die eher klare, auflösbare Witze mögen – etwa stereotype Blondinen- oder Schottenwitze –, bevorzugen häufiger auch in anderen Bereichen klare und geordnete Strukturen. Menschen, die Nonsens mögen, sind eher offen für neue Erfahrungen und Mehrdeutigkeit. Das zeigt sich teilweise auch bei Musik und Kunst. Goethe hat sinngemäß gesagt, dass Menschen durch nichts mehr ihren Charakter preisgeben als durch das, worüber sie lachen.
Gibt es aus Ihrer Sicht Dinge, über die man schlichtweg nicht lachen darf?
Gute Frage. Aber gerade dort, wo einem eigentlich überhaupt nicht zum Lachen ist, wird Humor oft besonders wichtig. Bei Tatortreinigern oder im Krankenhaus wurde beispielsweise beobachtet, dass relativ viel gelacht wird. Nicht weil man pietätlos ist, sondern weil man die Situation dadurch leichter ertragen kann. Das gilt sogar für Krieg und Konzentrationslager: Dort wurden etwa Spitznamen für Wärter erfunden. Das ist natürlich nicht lustig im eigentlichen Sinn, aber Humor kann Menschen ein Stück Handlungsmacht zurückgeben. Er kommt dort zum Einsatz, wo Menschen nicht aufgeben wollen.
Zur Person
Das heißt, Humor fungiert auch als Bewältigungsmechanismus?
Ja, absolut. Humor kann negative Emotionen puffern. Bei einem Experiment in den 1990er-Jahren zeigte man Menschen beispielsweise einen Film über Unfälle in einem Sägewerk. Eine Gruppe sollte das Gezeigte möglichst genau beobachten und wiedergeben, die andere sollte den Film lustig kommentieren. Diejenigen, die eine humorvolle Perspektive einnahmen, waren anschließend nachweislich weniger belastet und zeigten weniger Stressreaktionen. Sie hatten zwar dasselbe Material gesehen – aber eine völlig andere Haltung dazu eingenommen.
Viele Menschen empfinden die aktuelle Weltlage mit Krisen und Kriegen als bedrückend. Kann Humor uns dabei helfen?
Ich würde sogar sagen: Gerade dann brauchen wir Humor. Aber Humor bedeutet nicht, dass man eine schwierige Situation nicht ernst nimmt. Im Gegenteil: Humor kann helfen, sie auszuhalten. Man muss beides können: handeln – und über den Rest manchmal lachen. Wenn ich über ein Problem lache, obwohl ich etwas dagegen tun könnte, ist das nicht ausreichend. Aber wenn ich alles nur noch ernst nehme und dadurch selbst zugrunde gehe, hilft das auch niemandem.
Lässt sich eine humorvolle Haltung im Alltag eigentlich erlernen, oder ist das reine Veranlagung?
Wir haben Humortrainings durchgeführt und gesehen, dass sich Humor tatsächlich verändern lässt. Die Menschen wurden dadurch häufig zufriedener und glücklicher. Humor gehört zu den 24 Charakterstärken der Positiven Psychologie. Diese fragt gezielt danach, wie wir unsere gesunden Anteile stärken, Stärken fördern und das Wohlbefinden steigern können.