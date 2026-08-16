Humor kann Stress abpuffern, Beziehungen stärken und uns sogar helfen, mit Extremsituationen umzugehen. Humorforscher Willibald Ruch (70) stammt aus Kühnsdorf und ist nach Jahrzehnten in Deutschland, Großbritannien und der Schweiz vor rund zwei Jahren nach Kärnten zurückgekehrt. Im Gespräch erklärt er, warum unser Lieblingswitz viel über unsere Persönlichkeit verrät, weshalb in besonders belastenden Berufen auffallend viel gelacht wird – und warum wir gerade in schwierigen Zeiten unseren Humor brauchen.

Herr Ruch, Sie haben Jahrzehnte im Ausland verbracht und sind vor zwei Jahren nach Kärnten zurückgekehrt. Was war Ihr allererster Eindruck von den Menschen hier? WILLIBALD RUCH: Dass sie eigentlich ziemlich zufrieden sind. Sie jammern zwar, aber wenn man länger mit ihnen spricht, kommt meistens heraus, dass sie ihre Wohnumgebung, das Land und das Klima schön finden. Dann heißt es vielleicht noch: „Früher war alles besser, die Politik ist dumm und überhaupt …“ Aber am Ende ist man eigentlich ganz zufrieden.

Lässt sich daraus ableiten, dass es so etwas wie einen spezifischen „Kärntner Humor“ gibt? Da wäre ich vorsichtig, denn dazu gibt es wenig systematische Forschung. Nur weil etwas in einem Land gedruckt oder auf der Bühne gezeigt wird, heißt das noch lange nicht, dass es der Humor der Bevölkerung ist. Bei Monty Python denken wir sofort an britischen Humor, aber viele Briten mögen Monty Python gar nicht. Ich habe allerdings den Eindruck, dass die Kärntner sehr spontan lustig sein können. Gerade dieses gegenseitige Übertrumpfen mit Sprüchen fällt mir auf: Es wird ein bisschen gesudert, einer setzt noch einen drauf – und eigentlich finden alle, dass es ihnen hier ziemlich gut geht.