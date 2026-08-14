Person war bei Unfall auf A11 in brennendem Fahrzeug eingeschlossen

Großeinsatz Freitagfrüh auf der Karawankenautobahn in Kärnten: Mehrere Fahrzeuge waren in einen schweren Unfall verwickelt. Ein Kind wurde schwer verletzt.

Auf der Karawankenautobahn (A11) kam es Freitagfrüh zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Freiwillige Feuerwehr St. Jakob im Rosental und das Team der Öffentlichkeitsarbeit des Abschnittes Wörthersee West berichten, wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehren St. Jakob, Dolintschach und der Hauptfeuerwache Villach um 6.33 Uhr alarmiert. Eine Person war in einem brennenden Fahrrzeug eingeschlossen.

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Kind schwer verletzt

„Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Brand glücklicherweise bereits gelöscht“, berichten die freiwilligen Helfer. Ein aufmerksamer Autofahrer der Betriebsfeuerwehr Infineon, der unmittelbar nach dem Unfall zur Unfallstelle gekommen war, hatte den Brand mit einem Feuerlöscher erfolgreich bekämpft: „Der Beifahrer war im Fahrzeug eingeklemmt und musste mittels Bergeschere befreit werden. Auf der hinteren Sitzreihe befanden sich zudem drei Kinder, von denen eines schwer verletzt wurde.“

Auch die Kinder wurden aus dem Fahrzeug geborgen und anschließend dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben. Die ebenfalls verletzte Beifahrerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. „Ein besonderer Dank gilt dem aufmerksamen Ersthelfer, der durch sein rasches Handeln den Fahrzeugbrand bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte löschen konnte“, so die Einsatgzkräfte.

Während der Bergung war die A11 kurz nach der Raststation Rosegg in Fahrtrichtung Villach für etwa zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Richtungsfahrbahn Slowenien war kurzzeitig ebenfalls von der Sperre betroffen, dort konnte diese aber laut Antene Kärnten früher wieder aufgehoben werden. Fahrzeuge ohne Anhänger wurden über den Loibl- oder Wurzenpass umgeleitet, auch über die Südautobahn A2 war ein Ausweichen über Italien möglich.

Aufgrund des Urlauberreiseverkehrs in Richtung Süden kommt es derzeit auf der Karawankenautobahn zu erhöhtem Verkehrsaufkommen, es ist mit Staus und Wartezeiten zu rechnen.