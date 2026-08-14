Bei Unfall auf der Villacher Alpenstraße spaltete Auto eine Baumkrone

Vier junge Männer waren nachts im Naturpark Dobratsch unterwegs, als das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam. Zwei von ihnen wurden verletzt.

Zwei junge Männer wurden am Donnerstag bei einem Unfall auf der Villacher Alpenstraße verletzt. Sie waren dort zu viert gegen 23 Uhr am Dobratsch bergwärts unterwegs, am Steuer saß ein 17-jähriger Villacher. Aus bislang unbekannter Ursache kam er mit dem Fahrzeug rechts von der Straße ab, der Pkw geriet daraufhin auf die abschüssige Böschung und stieß gegen den massiven Baumstamm eines Nadelbaumes. Durch die Wucht des Aufpralls brach die Baumkrone entzwei.

Die vier Insassen konnten sich selbstständig befreien. Der 17-jährige Beifahrer vorne und ein 19-Jähriger, der links hinten auf der Rückbank saß, wurden unbestimmten Grades verletzt. Sie begaben sich selbstständig ins Krankenhaus. Es entstand ein Flurschaden.