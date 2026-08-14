Erneute Sperre von Airport Catania wegen Ätna-Ausbruch

Der Flughafen Catania auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien hat seinen Betrieb wegen des jüngsten Ausbruchs des Vulkans Ätna mitten in der Urlaubszeit wieder eingestellt. Bis Samstagmorgen 2.00 Uhr werde es keine Ankünfte oder Abflüge geben, teilte der Flughafen in der Nacht auf Freitag mit. Reisende sollen sich nicht zum Flughafen begeben, ohne vorher den Status ihres Flugs mit der jeweiligen Airline abzuklären.

© APA/Etna Walk Seit Beginn des Ausbruchs wurden Hunderte Flüge gestrichen