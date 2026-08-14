In Vorarlberg und Salzburg fahren die meisten mit dem Rad

In Vorarlberg und Salzburg fahren die Menschen österreichweit am häufigsten mit dem Fahrrad. Das geht aus der Studie "Aktive Mobilität 2026" des Verkehrsministeriums hervor, auf die der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) am Freitag hinwies. Österreichweit radeln neun Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren täglich oder fast täglich, 28 Prozent zumindest mehrmals pro Woche. Insgesamt fahren 68 Prozent zumindest gelegentlich mit dem Fahrrad.

© APA/THEMENBILD Bike gehört zur gängigen Grundausstattung in heimischen Haushalten