Ungünstige Arbeitsbedingungen begünstigen Gewalt im Job

Ungünstige Job-Bedingungen und Gewalt am Arbeitsplatz gehen oft Hand in Hand. Die Fälle in Österreich steigen, immer mehr Menschen werden Opfer von Übergriffen. Betroffene erleben in der Folge etwa Angst oder Panik, Schlafstörungen, Muskelzittern, Schweißausbrüche, Depressionen, Suchtprobleme oder eine posttraumatische Belastungsstörung. Eine AK-Expertin nimmt im Gespräch mit der APA die Arbeitgeber in die Pflicht. Sie müssten die Mitarbeiter schützen, bevor etwas passiert.

© APA/dpa Arbeitgeber haben Fürsorgepflicht für ihre Beschäftigten