Kassenarztstellen österreichweit zu 97 Prozent besetzt

Trotz aller Klagen über den Kassenarztmangel: Die rund 10.300 Planstellen für Vertragsärzte der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) sind derzeit - Stand 1. August - zu mehr als 97 Prozent besetzt. Regional betrachtet fehlen die meisten Fachärztinnen und -ärzte in Tirol (6,5 Prozent offen), im Burgenland die meisten Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner (4 Prozent). Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) sieht die Versorgung trotz Wartezeiten sichergestellt.

© APA/dpa Die meisten Planstellen sind besetzt