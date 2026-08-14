Noch wenig Unterstützung für Quereinsteiger an Schulen

Seit 2023 können in Österreich Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger mit fachlich passendem Studium und einschlägiger Berufserfahrung, die berufsbegleitend eine pädagogische Ausbildung nachholen, bei gleichem Gehalt wie klassisch ausgebildete Lehrkräfte unterrichten. Zuletzt haben sie schon zwölf Prozent der Neuanstellungen ausgemacht. Studien sehen im Quereinstieg mehr Potenzial, als bloß in Zeiten von Lehrermangel Personallücken zu stopfen. Das Umfeld ist aber schwierig.

© APA/THEMENBILD Quereinsteiger bräuchten eigentlich mehr Unterstützung