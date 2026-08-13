Austria nach Elferdrama gegen Beitar im CoL-Play-off

Die Wiener Austria hat sich mit einem Elfer-Drama ins Play-off der Fußball-Conference-League gemüht. Die "Veilchen" setzten sich Donnerstagabend daheim gegen Beitar Jerusalem mit 4:2 nach Elfmeterschießen durch. Nach 90 bzw. 120 Minuten war es 1:2 für die Israelis gestanden, die damit die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel egalisiert hatten. Gegner im Kampf um einen Platz in der CoL-Ligaphase ist Sporting Braga am 20. bzw. 27. August.

© APA/GEORG HOCHMUTH Kelvin Boateng erzielte den Treffer zum 1:2