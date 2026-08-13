Zwei Tote bei Israel-Luftangriffen in Gaza

Im Gazastreifen sind nach Angaben der Hamas-Behörden zwei Menschen bei israelischen Luftangriffen getötet worden, darunter ein ranghoher Polizist. Das Hamas-Innenministerium erklärte am Donnerstag, dass Gazas Polizeichef Jamal Mahmoud Abu Kamil "bei einem israelischen Luftangriff auf sein Fahrzeug" südwestlich der Stadt getötet worden sei. Der Hamas-Zivilschutz meldete zudem einen Toten bei einem Luftangriff westlich von Khan Younis.

Israelischen Angaben zufolge handelte es sich bei beiden Getöteten um ranghohe Hamas-Kommandanten. Die israelische Armee bestätigte den Tod von Abu Kamil. Der Polizeichef von Gaza sei "ein Kommandant der (...) Hamas". Er war demnach am Großangriff der islamistischen Palästinenserorganisation und ihrer Verbündeten auf Israel am 7. Oktober 2023 beteiligt, als er "auf israelisches Gebiet eindrang". Das Al-Shifa-Krankenhaus hatte zuvor mitgeteilt, es habe Abu Kamils Leiche in Empfang genommen.

Zu dem Angriff im Gebiet von Khan Younis im Süden des Gazastreifens teilte Israels Armee mit, sie habe dort einen Hamas-Kommandanten angegriffen, der Anschläge auf israelische Soldaten geplant habe. "Der Terrorist wurde bei einem Luftangriff getroffen, um die Bedrohung für die Soldaten zu beseitigen", erklärte die Armee. Es seien Maßnahmen ergriffen worden, um Schäden für die Zivilbevölkerung gering zu halten.

Es war der zweite Tag in Folge, dass Israels Armee Ziele im Gazastreifen angriff. Israel hatte zuvor mehr als eine Woche lang keine Luftangriffe mehr im Gazastreifen ausgeführt. US-Präsident Donald Trump hatte Ende Juli eine Einigung über die Entwaffnung der Hamas und ihrer Verbündeten im Gazastreifen sowie einen Rückzug der israelischen Armee bekanntgegeben. Den Plan bezeichnete er als "Meilenstein".

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu erteilte dem Plan hingegen eine klare Absage. Die israelische Armee werde erst dann aus dem Gazastreifen abziehen, wenn die Hamas "wirklich" entwaffnet sei.

Die Hamas und ihre Verbündeten hatten am 7. Oktober 2023 Israel überfallen. Bei dem Großangriff wurden mehr als 1.200 Menschen getötet, 251 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israel reagierte mit massiven Angriffen auf den Gazastreifen, bei denen nach nicht überprüfbaren Hamas-Angaben seither mehr als 70.000 Menschen getötet wurden. Trotz einer im Oktober vereinbarten Waffenruhe griff die israelische Armee zwischenzeitlich nahezu täglich Ziele im Gazastreifen an.