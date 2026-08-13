Wegen Feuer am WC wurde ganzes Wohnhaus in Leoben evakuiert

Vier Feuerwehren waren am Donnerstag bei einem Wohnungsbrand in Leoben-Judendorf im Einsatz. 30 Personen mussten das Gebäude vorübergehend verlassen.

Den Geruch von Rauch meldete am Donnerstag gegen 18.15 Uhr ein Bewohner einer Wohnhausanlage in Leoben-Judendorf. Als die Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss eintrafen, konnten sie die Brandquelle zunächst nicht lokalisieren.

Während die Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz mit der Brandbekämpfung begannen, wurden gleichzeitig insgesamt 30 Personen aus dem Mehrparteienhaus evakuiert. Die Sicherheitsmaßnahme diente zum Schutz vor einer Gefährdung durch den starken Rauch.

© FF Leoben-Göss Hier war das Feuer ausgebrochen

Das Feuer war schnell gelöscht

Auch Kräfte der Feuerwehr Niklasdorf und der Betriebsfeuerwehr voestalpine Donawitz wurden nachalarmiert, ebenso das Rote Kreuz. Die Brandquelle fanden die Feuerwehrleute schließlich in einem WC in einer Wohnung im Erdgeschoss, in der gerade niemand zuhause war. Das Feuer war dann rasch gelöscht, die betroffenen Wohnungen wurden mittels Druckbelüfters rauchfrei gemacht. Nach etwas mehr als zwei Stunden konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück.

Verletzt wurde niemand. Laut Polizei wird als mögliche Ursache ein Defekt an einer elektrischen WC-Anlage angenommen.