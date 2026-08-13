Zwei Männer in den USA hingerichtet

In den USA sind am Donnerstag zwei verurteilte Mörder hingerichtet worden, eine dritte für den gleichen Tag angesetzte Exekution stand zunächst noch aus. In Nashville im US-Staat Tennessee wurde der 66 Jahre alte Anthony Hines mit einer Giftspritze hingerichtet, weil er im Jahr 1985 ein Zimmermädchen getötet hatte. Im Staat Oklahoma wurde der Staatsanwaltschaft zufolge der 70 Jahre alte Carlos Cuesta-Rodriguez für den Mord an seiner Lebensgefährtin im Jahr 2003 hingerichtet.